22 січня 2024, 11:55 У ніч на 22 січня 2024 року знищено 8 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” У ніч на 22 січня 2024 року ворог атакував 8-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» із району Приморсько-Ахтарськ – рф. Завітайте на наш новий сайт》 💥 Усі вісім "шахедів" знищено зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей. На думку спеціалістів, відсутність основоположних рис бойових БпЛА, як оптичні сенсори та вільне маневрування, наближає апарат до крилатих ракет, які так само летять автономно до заздалегідь заданої цілі. Таким чином, на їхню думку, Shahed-136 є не дроном-камікадзе, а гвинтовою крилатою ракетою Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ" irtafax.com