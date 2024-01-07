Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Цитата дня
Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
22 січня 2024, 11:55

У ніч на 22 січня 2024 року знищено 8 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”

У ніч на 22 січня 2024 року ворог атакував 8-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» із району Приморсько-Ахтарськ – рф.

Завітайте на наш новий сайт》

💥 Усі вісім "шахедів" знищено зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

На думку спеціалістів, відсутність основоположних рис бойових БпЛА, як оптичні сенсори та вільне маневрування, наближає апарат до крилатих ракет, які так само летять автономно до заздалегідь заданої цілі. Таким чином, на їхню думку, Shahed-136 є не дроном-камікадзе, а гвинтовою крилатою ракетою

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: