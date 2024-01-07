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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
22 січня 2024, 13:44

Краматорськ зранку під російським обстрілом, одна людина загинула

Вранці 22 січня відбулась чергова атака російських загарбників на місто Краматорськ. За словами начальника Донецької ОВА, Вадима Філашкіна, від ворожого обстрілу загинув чоловік у віці 49 років, а його 31-річна донька отримала поранення.

📢«Росіяни обстріляли місто близько 9:25, тип використаної зброї встановлюємо. На місці влучання загинув 49-річний чоловік, поранення отримала його 31-річна донька», - зазначив Філашкін.

Атака сталася на відкритій території, коли чоловік і його донька перебували в автомобілі.

Навіть у віддалених від фронту районах Донеччини загроза обстрілів завжди існує, наголосив очільник ОВА, закликаючи місцевих мешканців евакуйовуватися.

📌За даними "Новин Донбасу", внаслідок удару пошкоджено адміністративну будівлю, а також виникли проблеми з електропостачанням в одному з районів. "Краматорський РЕМ" повідомив, що через аварійне відключення частково залишився без електроенергії район Соцмісто.

📌Також служба безпеки України повідомила про затримання інформатора ФСБ, який збирав розвіддані на прифронтовій території Донеччини. Зловмисником виявився адвокат із Краматорська, що протягом 2019-2022 років проживав на росії та підтримував зв'язки зі спецслужбами країни-агресора.

📅Нагадаємо, 17 липня Краматорськ зазнав чергового нападу російських окупантів, що призвело до пошкодження житлового сектору та поранення двох осіб, як повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

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