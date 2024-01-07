Краматорськ зранку під російським обстрілом, одна людина загинула

22 січня 2024, 13:44

Вранці 22 січня відбулась чергова атака російських загарбників на місто Краматорськ. За словами начальника Донецької ОВА, Вадима Філашкіна, від ворожого обстрілу загинув чоловік у віці 49 років, а його 31-річна донька отримала поранення.

📢«Росіяни обстріляли місто близько 9:25, тип використаної зброї встановлюємо. На місці влучання загинув 49-річний чоловік, поранення отримала його 31-річна донька», - зазначив Філашкін.

Атака сталася на відкритій території, коли чоловік і його донька перебували в автомобілі.

Навіть у віддалених від фронту районах Донеччини загроза обстрілів завжди існує, наголосив очільник ОВА, закликаючи місцевих мешканців евакуйовуватися.

📌За даними "Новин Донбасу", внаслідок удару пошкоджено адміністративну будівлю, а також виникли проблеми з електропостачанням в одному з районів. "Краматорський РЕМ" повідомив, що через аварійне відключення частково залишився без електроенергії район Соцмісто.

📌Також служба безпеки України повідомила про затримання інформатора ФСБ, який збирав розвіддані на прифронтовій території Донеччини. Зловмисником виявився адвокат із Краматорська, що протягом 2019-2022 років проживав на росії та підтримував зв'язки зі спецслужбами країни-агресора.

📅Нагадаємо, 17 липня Краматорськ зазнав чергового нападу російських окупантів, що призвело до пошкодження житлового сектору та поранення двох осіб, як повідомив мер міста Олександр Гончаренко.