Авіабомбами на Харківщині росіяни знищили ремонтну базу енергетиків

22 січня 2024, 17:00

У Куп'янському районі Харківської області російські війська під час атаки знищили базу електромонтерів та бригадний автомобіль, призначений для оперативного ліквідування наслідків обстрілів, повідомляє "Харківобленерго" в понеділок, 22 січня.

📢«Це сталося 21 січня близько 18.30. За попередніми даними, поряд із будівлею було влучання двох керованих авіабомб. На щастя, це був неробочий час і ніхто з працівників не постраждав. Знеструмлення через обстріли у цьому районі трапляються часто. Було зручно мати цю базу для оперативного реагування на такі випадки. Дуже шкода, що ми втратили це майно, але найголовніше – всі цілі», – зазначили у відомстві.

У Харківобленерго уточнили, що внаслідок ворожого обстрілу повністю знищено обладнання, інструменти, інвентар, а також бригадний транспортний засіб, який перебував у гаражі.

📅Нагадаємо, що 17 січня російські війська скинули авіабомби на село Малий Бурлук у Харківській області. Внаслідок ворожих обстрілів було поранено дитину.

📅16 січня росія ударила по Харкову близько 22-ї години. За інформацією, ворожа атака відбувалась з використанням ракет С-300 по житловій інфраструктурі. Пошкоджено багатоповерхові будинки. Постраждали 17 людей, одна загинула.