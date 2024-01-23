Ситуація щодо російського вторгнення на 23.01.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.01.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 23.01.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 377820 (+960) осіб / persons;
- танків / tanks ‒ 6214 (+22) од;
- бойових броньованих машин / APV ‒ 11548 (+59) од;
- артилерійських систем / artillery systems – 8947 (+51) од;
- РСЗВ / MLRS – 970 (+2) од;
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 657 (+0) од;
- літаків / aircraft – 331 (+0) од;
- гелікоптерів / helicopters – 324 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 6961 (+0);
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1820 (+1);
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 23 (+0) од;
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 11956 (+65) од;
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1409 (+12).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Разом переможемо! / Let's win together!