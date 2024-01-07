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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
23 січня 2024, 13:23

У ніч на 23 січня 2024 року знищено 21 російську ракету

Вночі 23 січня 2024 року противник завдав комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети.

💥 Усього протягом ночі зафіксовано 41 засіб повітряного нападу противника, більшість випущених ракет тих типів, що атакують по балістичній траєкторії:

  • 🚀 4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Бєлгородської обл. – у напрямку Харківщини;
  • 🚀 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Енгельс, рф.);
  • 🚀 8 ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянська та Орловська обл. – у напрямку Харківщини та Сумщини;
  • 🚀 12 балістичних ракет «Іскандер-М» (район пусків – Бєлгородська та Воронезька обл.)
  • 🚀 2 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків – Белгородська область – рф).

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони знищено:

  • 🚀 15 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55;
  • 🚀 5 балістичних ракет «Іскандер-М»
  • 🚀 керовану авіаційну ракету Х-59.

Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється і буде оприлюднена місцевою владою.

Важливо, що не всі ворожі ракети, які атакували по балістичній траєкторії досягли своїх цілей!

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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