23 січня 2024, 13:23 У ніч на 23 січня 2024 року знищено 21 російську ракету Вночі 23 січня 2024 року противник завдав комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. 💥 Усього протягом ночі зафіксовано 41 засіб повітряного нападу противника, більшість випущених ракет тих типів, що атакують по балістичній траєкторії: 🚀 4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Бєлгородської обл. – у напрямку Харківщини;

🚀 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Енгельс, рф.);

🚀 8 ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянська та Орловська обл. – у напрямку Харківщини та Сумщини;

🚀 12 балістичних ракет «Іскандер-М» (район пусків – Бєлгородська та Воронезька обл.)

🚀 2 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків – Белгородська область – рф). В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони знищено : 🚀 15 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55;

🚀 5 балістичних ракет «Іскандер-М»

🚀 керовану авіаційну ракету Х-59. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється і буде оприлюднена місцевою владою. Важливо, що не всі ворожі ракети, які атакували по балістичній траєкторії досягли своїх цілей! Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ" irtafax.com