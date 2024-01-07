Ракетна атака на Київ: 20 людей поранено, знайдено бойову частину ракети

23 січня 2024, 14:38

В результаті ракетного удару російських окупантів на столицю України Київ постраждало 20 людей, із них 13 було оперативно госпіталізовано, включаючи троє дітей. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у своєму каналі в месенджері Telegram у вівторок, 23 січня.

📢«Із них 13 – госпіталізовані, в тому числі троє дітей. Одному 13-річному хлопцю та чотирьом дорослим постраждалим медики надали допомогу на місці. Одну жінку доправили в реанімацію і продовжують надавати інтенсивну допомогу. Наразі постраждала жива», – написав мер.

📌У Святошинському районі внаслідок падіння уламків збитих ракет пошкоджені балкони з 1 до 5 поверхи житлового будинку та чотири квартири. В іншому будинку виявили нерозірвану бойову частину ракети – мешканців будинку евакуювали. Також у цьому районі загорілася нежитлова двоповерхова будівля. За іншою адресою – палали автомобілі.

📌У Соломʼянському районі в багатоквартирному будинку вибуховою хвилею вибило вікна. Ще у кількох квартирах сталося загоряння. Також руйнувань зазнала двоповерхова нежитлова будівля.

📌У Печерському районі внаслідок влучання в нежитлову будівлю сталася пожежа. Під час ліквідації наслідків обстрілу виявили одного потерпілого.

📌У Дарницькому районі зафіксовано кілька місць падіння уламків, зокрема на дах 9-поверхового житлового будинку – без загоряння та поблизу території дитячого садочка – теж без подальшого горіння.

Усі екстрені служби продовжують працювати на місцях падіння уламків, додав Кличко.

📅Нагадаємо, вранці 23 січня російські агресори завдали комбінованого ракетного удару по Україні. Спочатку по столиці запустили крилаті ракети Х-101, Х-555. А потім, імовірно, була застосована балістика – «Іскандери». Також під ворожим ударом опинились Харків та Павлоград.

💪Пізніше повідомили, що українські захисники знищили 21 російську ракету.