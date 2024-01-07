Херсон під російським обстрілом: убили чоловіка, поранили жінку

23 січня 2024, 15:14

У Херсоні, в Корабельному районі, сталася трагедія через обстріл російських загарбників, в результаті якої загинув пенсіонер. Про це інформує Олександр Прокудін, начальник Херсонської ОВА. Він повідомив, що 70-річний чоловік отримав смертельні поранення біля під'їзду свого будинку.

📢«Російська армія вбила жителя Корабельного району Херсона. Біля під'їзду будинку смертельні поранення дістав 70-річний чоловік. Співчуття рідним загиблого…»- йдеться в повідомленні ОВА.

Також повідомляється про поранення 74-річної жінки внаслідок російських ударів по приміському селу Кіндійці.

Роман Мрочко, начальник Херсонської МВА, зазначив, що жінку госпіталізували із середньою тяжкістю вибухової травми та закритим переломом кісток лівого передпліччя.

Раніше сьогодні, 23 січня, також стало відомо про поранення 52-річного чоловіка внаслідок обстрілу Херсона.

📅Нагадаємо, що 19 січня російські війська вдарили по житлових будинках у Дніпровському районі Херсона, при цьому загинула 50-річна жінка у власній квартирі, а 17 січня під час російського обстрілу загинув 65-річний мешканець Херсона.