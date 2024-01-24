Ситуація щодо російського вторгнення на 24.01.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.01.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 24.01.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 378660 (+840) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 6227 (+13) од;
- бойових броньованих машин / APV ‒ 11579 (+31) од;
- артилерійських систем / artillery systems – 9008 (+61) од;
- РСЗВ / MLRS – 971 (+1) од;
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 659 (+2) од;
- літаків / aircraft – 331 (+0) од;
- гелікоптерів / helicopters – 324 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 6998 (+37);
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1842 (+22);
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 23 (+0) од;
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 12005 (+49) од;
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1416 (+7).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Разом переможемо! / Let's win together!