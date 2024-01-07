У Херсоні росіяни обстріляли лікарню, поранено трьох медиків

24 січня 2024, 14:48

24 січня російські військові знову обстріляли місто Херсон, в результаті чого постраждала одна з лікарень міста. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації, Олександр Прокудін.

📢«В обід росіяни вдарили по будівлі лікарні, там вибило шибки, пошкоджено і кабінети працівників, поранення отримали три медичні співробітники», - написав він.

Прокудін також повідомив про поранення 60-річної місцевої жительки, яку госпіталізували із вибуховою травмою та пошкодженням ноги.

Того ж дня вранці російська авіація атакувала місто Новоберислав. Унаслідок цього обстрілу постраждала сімейна пара, яка отримала різні травми. У 58-річної жінки — вибухова травма, уламкові поранення рук та обличчя. У її чоловіка, 59 років, також діагностували вибухову травму та контузію.

📅Також нагадаємо, що вранці 15 січня російські окупанти вдарили по Станіславу у Херсонській області БпЛА та артилерією, спеціально поціливши у рятувальників та пункт екстреної медичної допомоги. Четверо рятувальників отримали поранення, пошкоджено пожежний автомобіль. Медичний заклад також постраждав, пошкоджено будівлю та швидку машину.

📅19 січня росіяни в черговий раз обстріляли Херсон. Ворожий обстріл у Дніпровському районі призвів до загибелі 50-річної жінки та поранення 16-річного хлопця.

📅18 січня під російським вогнем опинився Куп'янськ, внаслідок обстрілу загинула 57-річна жінка.