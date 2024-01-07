У ніч на 25 січня 2024 року знищено 11 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”

25 січня 2024, 13:17

У ніч на 25 січня 2024 року противник завдав удару 14-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з району Приморсько-Ахтарськ – рф. та мис Чауда – Крим, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської обл. – рф. у напрямку Харкова та однією – з окупованої Донеччини.

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💥 До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В результаті бойової роботи знищено 11 «шахедів» у межах Одеської та Миколаївської областей.