Подробиці нічних російських атак на Одесу: є поранені, зруйновано будівлі

25 січня 2024, 13:55

Голова Одеської обласної державної адміністрації, надав докладну інформацію щодо двох нічних атак на місто Одесу в період з 24 на 25 січня.

Він заявив, що інтервал між попередженням про повітряну тривогу становив до 15 хвилин, а сили протиповітряної оборони успішно знищили 10 ударних безпілотників типу «шахед».

Повідомляється, що одна з атак призвела до пожежі у частково заселеній багатоповерховій новобудові в Хаджибейському районі, де пошкоджено кілька квартир і одна людина отримала опіки, її оперативно госпіталізували.

Ще один збитий ворожий дрон упав та пробив дах двоповерхової житлової будівлі в Приморському районі міста. У цьому ж житловому кварталі впав ще один БпЛА — поруч із пошкодженим під час попередньої атаки багатоквартирним будинком. Вибило вікна вибуховою хвилею в навколишніх будинках, згорів один автомобіль, ще кілька машин отримали суттєві пошкодження.

📢«Постраждало чотири людини, їм надано допомогу на місці, лікуються амбулаторно. Одну з постраждалих рятувальники деблокували з-під завалів», - повідомив Кіпер.

Ще один безпілотник впав поруч з іншою багатоповерхівкою у Приморському районі, але не вибухнув, тож в цьому випадку люди не постраждали.

Крім цього, російські окупанти вдарили по складу меблевого комбінату в промисловому районі, спричинивши масштабну пожежу.

📢«Чоловіка, що поруч проїжджав на велосипеді, ударною хвилею скинуло на землю, він дістав поранення уламками різних предметів, що розліталися від вибуху. Надано медичну допомогу, лікується амбулаторно», - додав начальник ОВА.