Харківщина під російським вогнем: постраждало четверо людей

25 січня 2024, 14:43

Четверо людей, включаючи підлітка, постраждали в результаті ворожої ракетної атаки на Харківщину. Цю інформацію сьогодні, 25 січня, оприлюднили в Офісі генерального прокурора України.

Повідомлено, що 24 січня близько 21:30 години ворог здійснив ракетні удари по цивільній інфраструктурі у передмісті Харкова.

📢«У с. Велика Рогань Харківського району пошкоджено понад 15 житлових будинків, автомобілі. Дістали поранення 17-річний підліток і жінка 60 років. Також ще у двох жінок 39 та 26 років гостра реакція на стрес», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що внаслідок російської ракетної атаки на село Роздольне Чугуївського району пошкоджено будівлі цивільного підприємства.

📢«Попередньо, ворог бив по селах ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області рф», - повідомили в Офісі Генпрокурора.

📅Нагадаємо, що 23 січня російські війська тричі здійснили ракетні удари по Київському та Салтівському районах Харкова. В результаті загинуло 10 людей, серед яких була дитина, та понад 60 людей отримали поранення. 25 січня у Харкові оголошено день жалоби.