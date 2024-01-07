Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Цитата дня
Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
26 січня 2024, 13:15

Про ситуацію у прикордонних районах Сумської області, де тривають бойові дії

У прикордонних районах Сумської області тривають бойові дії, які становлять серйозну загрозу як для військових, так і для цивільних мешканців. Ворожа армія використовує різні види зброї, включаючи артилерію та авіацію. Великою загрозою є активність диверсійних груп противника. Про це повідомило Командування об'єднаних сил ЗСУ у п'ятницю, 26 січня.

💪Українські військові, які стоять на захисті, активно протидіють спробам ворожих диверсантів. Командування Північної операційної зони проводить постійні тренування контрдиверсійних груп, щоб підготувати військових до виявлення та нейтралізації ворога який намагається перетнути кордон.

❗Контрдиверсійні групи вже неодноразово продемонстрували свою ефективність у знешкодженні ворожих диверсантів, тому їх готовність до дій є надзвичайно важливою.

Джерело: "Командування об'єднаних сил ЗСУ"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: