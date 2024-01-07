Про ситуацію у прикордонних районах Сумської області, де тривають бойові дії

26 січня 2024, 13:15

У прикордонних районах Сумської області тривають бойові дії, які становлять серйозну загрозу як для військових, так і для цивільних мешканців. Ворожа армія використовує різні види зброї, включаючи артилерію та авіацію. Великою загрозою є активність диверсійних груп противника. Про це повідомило Командування об'єднаних сил ЗСУ у п'ятницю, 26 січня.

💪Українські військові, які стоять на захисті, активно протидіють спробам ворожих диверсантів. Командування Північної операційної зони проводить постійні тренування контрдиверсійних груп, щоб підготувати військових до виявлення та нейтралізації ворога який намагається перетнути кордон.

❗Контрдиверсійні групи вже неодноразово продемонстрували свою ефективність у знешкодженні ворожих диверсантів, тому їх готовність до дій є надзвичайно важливою.