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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
27 січня 2024, 14:10

У селі на Сумщині російська ДРГ стратила місцевих жителів

Російська розвідувально-диверсійна група в суботу зранку, 27 січня, вчинила напад на мешканців Хотинської громади, та стратила брата та сестру, що проживали в селі Андріївка, що знаходиться в 5-кілометровій прикордонній зоні з рф. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Володимир Артюх на своїй сторінці у Facebook.

📢«Вкотре звертаюсь до жителів 5-кілометрової зони з проханням про евакуацію. Цей процес вже триває не перший місяць, допомога надається на кожному етапі. Російські терористи продовжують вбивати мирне населення», - підкреслив він.

За його словами, це єдиний спосіб уберегтися від окупантів та зберегти своє життя.

Володимир Артюх також висловив співчуття рідним і близьким українців, що загинули від рук російських окупантів.

📅Нагадаємо, командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв перевірив готовність контрдиверсійних резервів, які стоять на охороні північного кордону.

Крім того, раніше було повідомлено, що в Чернігівській області 10 січня російські диверсанти відкрили вогонь по цивільному автомобілю. У результаті нападу загинув чоловік.

Джерело: "Сумська ОВА"
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