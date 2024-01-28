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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
28 січня 2024, 13:01

Ситуація щодо російського вторгнення на 28.01.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.01.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 28.01.24 were approximately:

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  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 382110 (+740) осіб / persons;
  • танків / tanks ‒ 6280 (+9) од;
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 11671 (+19) од;
  • артилерійських систем / artillery systems – 9097 (+12) од;
  • РСЗВ / MLRS – 972 (+0) од;
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 660 (+0) од;
  • літаків / aircraft – 331 (+0) од;
  • гелікоптерів / helicopters – 324 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 7041 (+4);
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1845 (+0);
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 23 (+0) од;
  • підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 12103 (+31) од;
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 1436 (+3).

Дані уточнюються / Data are being updated.

Джерело: "Генеральний штаб ЗСУ"
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