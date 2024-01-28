Ситуація щодо російського вторгнення на 28.01.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.01.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 28.01.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 382110 (+740) осіб / persons;
- танків / tanks ‒ 6280 (+9) од;
- бойових броньованих машин / APV ‒ 11671 (+19) од;
- артилерійських систем / artillery systems – 9097 (+12) од;
- РСЗВ / MLRS – 972 (+0) од;
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 660 (+0) од;
- літаків / aircraft – 331 (+0) од;
- гелікоптерів / helicopters – 324 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 7041 (+4);
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1845 (+0);
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 23 (+0) од;
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 12103 (+31) од;
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1436 (+3).
Дані уточнюються / Data are being updated.