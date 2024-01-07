У ніч на 28 січня 2024 року знищено 4 ударні БпЛА типу “Shahed-136/131”

28 січня 2024, 13:08

У ніч на 28 січня 2024 року ворог атакував 8-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – рф.), двома ракетами «Іскандер-М» по Полтавщині з району Воронезької області — рф. та трьома ЗКР С-300 по Донеччині з тимчасово окупованої території області.

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Атаковано цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

💥 Мобільними вогневими групами Повітряних Сил знищено чотири із восьми ворожих БпЛА, якими противник атакував прифронтову зону.

Про ліквідацію наслідків удару «балістикою» повідомлять місцеві адміністрації. Попередньо без постраждалих.

Нагадаємо, що майже 40% випущених по Україні російсько-іранських БпЛА «шахед» знищили саме мобільні вогневі групи протиповітряної оборони, повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук.