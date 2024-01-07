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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
28 січня 2024, 14:38

Під російським ракетним ударом опинився Минроград на Донеччині, є поранені

В черговий раз російські агресори завдали ракетний удар по місту Мирноград, що призвело до поранень трьох осіб, включаючи підлітка. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура у неділю, 28 січня.

Відповідно до звіту, атака сталася на житловий масив міста близько 1:30 за місцевим часом. Під час атаки три людини, що перебували у власних домівках, отримали мінно-вибухові травми, різані рани та забої.

Серед постраждалих є 15-річний юнак, чоловік 35 років та жінка 30 років, які отримали різні види травм.

Також у результаті обстрілу пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, навчальні заклади та дев’ять автомобілів.

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 КК України).

📅Нагадаємо, що напередодні у селищі Нью-Йорк Донецької області завершили розбір завалів триповерхового будинку, який був зруйнований внаслідок бомбардування російськими військами 15 січня. Також на Харківщині померла дівчинка, яка була поранена в результаті удару рф по селу Малий Бурлук 17 січня.

Джерело: "Донецька обласна прокуратура"
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