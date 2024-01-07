У ніч на 2 лютого 2024 року знищено 9 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”

03 лютого 2024, 12:43

У ніч на 3 лютого 2024 року противник атакував 14-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з напрямків: Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – Крим та двома керованими авіаційними ракетами Х-59 з Бєлгородської обл. - рф.

Як і минулої ночі, значну частину «шахедів» ворог спрямував по об’єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині.

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💥 Мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 9 ворожих БпЛА у межах Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей.