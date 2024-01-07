Ранковий обстріл Харкова: росія використала дві ракети з КНДР

07 лютого 2024, 16:51

У результаті ранкової атаки на Харків, начальник Слідчого управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов у своєму повідомленні у соціальній мережі Facebook розкрив деталі про походження ракет, зазначивши що росія використала дві балістичні ракети з Північної Кореї.

📢«Дві з п'яти ракет, випущених вранці по Харкову, — північнокорейського виробництва. Металеві уламки балістичних ракет вибухотехніки зібрали на території промислової зони. Попередні висновки спеціалістів — це північнокорейські ракети HVASON 11GA (KN-23)», – написав він.

У попередньому повідомленні, Болвінов вказав, що атака відбулася у промисловій зоні Харкова, де було зафіксовано п’ять влучань, що призвело до руйнування офісних та виробничих приміщень, а також постраждало кілька людей, зокрема директор підприємства та двоє охоронців на місці інших влучань.

Зазначимо, що голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у своєму телеграм-каналі повідомив, що обстріл ракетами С-300 розпочався о 6:00 ранку, а влучання відбулися у Слобідському районі міста.

📅Нагадаємо, що 6 лютого заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд на засіданні Радбезу ООН заявляв, що росія щонайменше дев'ять разів запускала проти України балістичні ракети, поставлені КНДР.

📌Тільки 11 січня генпрокурор України Андрій Костін вперше офіційно підтвердив, що росія використала по Україні ракети з Північної Кореї. Також повідомлялось, що 2 січня російські окупанти вдарили по центральній частині Харкова ракетою малої дальності з КНДР.

📌Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі зазначив на брифінгу, що російські війська застосовують в Україні придбані у Північної Кореї балістичні ракети.