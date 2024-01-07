У ніч на 8 лютого 2024 року знищено 11 БпЛА «Shahed-136/131»

У ніч на 8 лютого 2024 року противник завдав удару 17-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з мису Чауда – Крим.
До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
💥 В результаті бойової роботи знищено 11 «шахедів» у межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей.
Нагадаємо, в ЗМІ нещодавно з’явилась інформація, що група хакерів Prana Network зламала поштові сервери іранської компанії IRGC Sahara Thunder, де зберігались дані про виробництво ударних БпЛА Shahed-136 для рф.
Відомо, що на 2022 рік російські агресори мали випустити на своїх потужностях за ліцензією 6 тис. дронів протягом 2,5 років.
Іран прагнув за один безпілотник отримати 23 млн рублів ($375 тис.), але згодом досягнули компромісних домовленостей:
- $193 тис. за один БПЛА при купівлі від 6 тис. одиниць.
- $290 тис. за один БПЛА при купівлі від 2 тис. одиниць.