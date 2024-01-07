Великобританія продовжила безмитну торгівлю з Україною

08 лютого 2024, 13:47

Велика Британія та Україна вирішили продовжити дію безмитної торгівлі більшістю товарів ще упродовж п’яти років – до 2029 року. Про це оголосив британський уряд у четвер, 8 лютого.

Зазначається, що вже сьогодні відповідний документ буде підписано міністром торгівлі Великої Британії Грег Гендс і першим віцепрем'єр-міністром економіки України Юлією Свириденко на віртуальній церемонії.

📢«Велика Британія була першою країною, яка два роки тому скасувала мита на всю торгівлю з Україною. Сьогоднішнє оголошення про значне подовження наявної угоди означає, що Велика Британія продовжить цю провідну роль, надаючи українському бізнесу та експортерам таку необхідну економічну підтримку та впевненість», – заявив британський уряд у повідомленні.

Строк дії минулої угоди про безмитну торгівлю, підписаної ще у травні 2022 року, мав сплинути 31 березня 2024 року.

Нова угода передбачає продовження безмитної торгівлі всіма товарами на п'ять років, за винятком яєць і птиці. Термін дії нульових мит щодо яєць і птиці буде продовжено, поки що, тільки на два роки.

Це рішення прийнято на фоні загальної підтримки Великої Британії для України після вторгнення військ росії у 2022 році. Велика Британія надала Україні військову, гуманітарну та економічну підтримку на суму понад 10 млрд фунтів стерлінгів.

📅Нагадаємо, що минулого тижня Єврокомісія також запропонувала продовжити економічний безвіз з Україною ще на один рік, але для чотирьох товарів застосують імпортні тарифи.