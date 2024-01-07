Атаковано російську програму управління дронами, у рашистів масштабні збої – ГУР

08 лютого 2024, 16:56

Спеціалісти з кібербезпеки Головного управління розвідки Міністерства оборони атакували програму керування дронами, яку використовують російські окупанти. Про це повідомили у ГУР МО у четвер, 8 лютого.

📢«Станом на 8 лютого у рф була інформація про те, що стався масовий збій програми управління дронами», – вказано у повідомленні.

Зазначається, що це програмне забезпечення застосовується для перепрошивки безпілотників DJI для потреб бойових операцій.

Це програмне забезпечення дозволяє російським операторам керувати дронами різними способами, від налаштування пультів керування до захоплення відео та керування через комп'ютер.

В результаті кібератаки на сервери фахівцями ГУР МО України доступ до програмного забезпечення заблоковано, що перешкоджає російським операторам керувати дронами. Без доступу до серверів ймовірно, що управління дронами з пультів стає неможливим.

📅Нагадаємо, 12 грудня кіберслужби України атакували федеральну податкову службу на росії та призупинили її роботу.

📌Також, 8 листопада Олексій Голобуцький писав про перемогу СБУ над російськими хакерами у кібервійні.

📌А 4 лютого 2022 року українські хакери зламали організований МЗС рф брифінг з кібербезпеки для країн Африки, звинувативши росію в тероризмі та колоніальній війні, після чого виконали гімн України. Відеозапис брифінгу було передано джерелом в українській розвідувальній спільноті.