На переговори до України завітала делегація МВФ

12 лютого 2024, 11:59

До України прибули представники МВФ для проведення переговорів у Києві з представниками влади та іншими партнерами. Про це повідомив Укрінформ у понеділок, 12 лютого.

📢«Команда МВФ на чолі з Умою Рамакрішнан, заступником директора Європейського департаменту МВФ, розпочинає сьогодні у Києві зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами», – йдеться в повідомленні постійного представника МВФ Ваграма Степаняна.

Дискусії будуть фокусуватися на цілях економічної політики України та викликах, що постали перед її економікою.

Представники МВФ також візьмуть участь у засіданні керівного комітету Фонду розвитку потенціалу України, адміністрованого МВФ, яке відбудеться 13 лютого. На цьому засіданні обговорюватимуться пріоритети щодо посилення спроможностей України та підтримка фондом цього завдання.

📢«Після цих зустрічей 17 лютого місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочне дискусії з представниками влади України у Варшаві у контексті третього перегляду програми розширеного фінансування, що підтримується МВФ», – йдеться у повідомленні.

📅Нагадаємо, 14 грудня 2023 року Україна вже отримувала від МВФ $900 млн. Зазначалось, що то був третій транш у межах поточної програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF).

📊Також відомо, що у листопаді минулого року МВФ покращив прогноз ВВП України удвічі – до 4,5% до кінця 2023 року. При цьому ще у жовтні фонд прогнозував зростання цього показника на рівні 2%, а в заявах на рівні керівництва фонду лунали прогнози від 1%.