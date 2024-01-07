Зеленський продовжив дію воєнного стану та загальної мобілізації

12 лютого 2024, 12:24

Президент України Володимир Зеленський підписав закони, що стосуються продовження воєнного стану та загальної мобілізації в країні. Про це повідомлено у понеділок, 12 лютого.

Згідно з інформацією, глава держави затвердив закон №10456 щодо продовження воєнного стану та закон №10457 про продовження строку проведення загальної мобілізації.

Обидва терміни продовжено з 14 лютого 2024 року на 90 днів, тобто до 13 травня 2024 року.

📅Зазначимо, що Україна вперше в історії ввела режим воєнного стану 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення росії. А 6 лютого 2024 року Верховна Рада вже вдесяте продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію з початку повномасштабної війни.