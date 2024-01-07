Херсон під черговим російським обстрілом: поранено дитину, загинув юнак

15 лютого 2024, 13:20

У місті Херсон було поранено 14-річну дівчинку під час обстрілу з боку російських загарбників. Голова Херсонської ОВА, Олександр Прокудін, повідомив про це у четвер, 15 лютого, вказавши що дитина перебувала на дитячому майданчику у момент початку ворожої атаки

📢«Протягом чотирьох годин лікарі оперували Аліну. «Швидка» доставила дитину до лікарні у вкрай тяжкому стані з вибуховою травмою, множинними уламковими пораненнями шиї, обличчя та ніг», - розповів Прокудін.

За його словами, зараз дівчинка перебуває в реанімації під наглядом лікарів із Херсона, її стан стабілізували, але він залишається важким.

Також, голова ОВА повідомив, що окупанти вчора нещадно гатили по Херсону. Удари відбувались по житлових кварталах міста.

📢«Серед травмованих був і 19-річний юнак. На жаль, від отриманих травм він помер у реанімації. Також поранення дістали двоє жінок 55 і 58 років. Посічений снарядами дитячий майданчик, вибиті вікна, вирвані рами балконів», – написав Прокудін на сторінках соцмереж.

Загалом протягом минулої доби рф здійснила 18 обстрілів по Херсонщині, випустивши 192 снаряди із застосуванням артилерії, мінометів, танків, РСЗВ та безпілотних літальних апаратів. У самому Херсоні було спрямовано 16 снарядів. Внаслідок цього одна людина загинула, а ще п'ятеро отримали поранення, серед них - 14-річна Аліна.

📅Нагадаємо також, що росія здійснила масований ракетний удар по Україні зранку 15 лютого, в результаті чого були зафіксовані обстріли у Львові, Запоріжжі та на Київщині. Постраждали принаймні 9 людей. Загалом рф випустила 26 ракет, з яких 13 було збито силами протиповітряної оборони.