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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
18 лютого 2024, 16:34

У Краматорську знайдено ще одну жертву російської атаки – ДСНС

Згідно з повідомленням Головного управління ДСНС України у Донецькій області, в результаті ракетного удару російських загарбників по Краматорську загинули троє мирних жителів, а ще двоє отримали поранення.

❗Вказується, що з-під завалів зруйнованого житлового будинку вилучено тіло третьої жертви рашистської атаки – жінки.

📢«Всього внаслідок ракетного обстрілу міста Краматорськ загинули три людини, поранено двох. Рятувальники розібрали 25 тонн зруйнованих будівельних конструкцій, роботи завершено», – зазначили в управлінні.

📅Нагадаємо, що 17 лютого увечері російські окупанти провели масований обстріл Слов'янська та Краматорська в Донецькій області. Постраждала житлова цивільна інфраструктура.

Також раніше було надано інформацію про загибель двох людей у Краматорську — чоловіка та жінки, а також про виявлення тіла чоловіка під завалами у Слов'янську.

Від Головного управління залучалось 23 рятувальники особового складу та 4 одиниці техніки.

Джерело: "ДСНС України"
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