18 лютого 2024, 16:34 У Краматорську знайдено ще одну жертву російської атаки – ДСНС Згідно з повідомленням Головного управління ДСНС України у Донецькій області, в результаті ракетного удару російських загарбників по Краматорську загинули троє мирних жителів, а ще двоє отримали поранення. ❗Вказується, що з-під завалів зруйнованого житлового будинку вилучено тіло третьої жертви рашистської атаки – жінки. 📢«Всього внаслідок ракетного обстрілу міста Краматорськ загинули три людини, поранено двох. Рятувальники розібрали 25 тонн зруйнованих будівельних конструкцій, роботи завершено», – зазначили в управлінні. 📅Нагадаємо, що 17 лютого увечері російські окупанти провели масований обстріл Слов'янська та Краматорська в Донецькій області. Постраждала житлова цивільна інфраструктура. Також раніше було надано інформацію про загибель двох людей у Краматорську — чоловіка та жінки, а також про виявлення тіла чоловіка під завалами у Слов'янську. Від Головного управління залучалось 23 рятувальники особового складу та 4 одиниці техніки. Джерело: "ДСНС України" irtafax.com