У ніч на 16 березня 2024 року знищено 2 ударні БпЛА типу «Shahed-136/131»

16 березня 2024, 12:12

У ніч на 16 березня 2024 року Силами оборони України знищено 2 із 2 ударних БпЛА типу «Shahed» на Харківщині.

📅Нагадаємо, що у Тегерані відбулася презентація модифікованого ударного безпілотника «Shahed-238». Про можливу небезпеку, що становить цей дрон, розповів речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Під час участі у телемарафоні він зауважив, що новий "Шахед" – складна для виявлення ціль через ряд своїх особливостей. Зокрема, він оснащений реактивним двигуном і "різним радіолокаційним наведенням".

Ігнат відзначив також кольорове забарвлення Shahed-238, яке дозволяє йому бути менш помітним візуально в небі.

«Цей "Шахед" дуже реактивний, він забарвлений у чорний матовий колір, що ще може ускладнити роботу візуального виявлення», – пояснив речник.

Щодо оновлених іранських БпЛА, ще немає інформації щодо їхнього отримання росією від Ірану. Також було зазначено, що російські окупанти постійно змінюють тактику використання ударних безпілотників, спрямовуючи їх на територію України, зокрема, запускаючи їх у темний час доби для ускладнення їхнього виявлення.