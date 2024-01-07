Від Світового банку Україні отримала черговий транш у $1,5 млрд

29 березня 2024, 15:16

Україна отримала 1,5 млрд доларів позики на підтримку політики розвитку «Основи зростання» від Японії та Великої Британії через механізм Світового банку. Про це повідомлено Мінфіном у п’ятницю, 29 березня.

📈Як зазначено, фінансування складається з гарантії уряду Японії через цільовий фонд Світового банку обсягом 984 млн доларів та гарантії Великої Британії на суму 516 млн доларів.

📊До загального фонду держбюджету надійшло 1,4 млрд доларів. Програмою передбачена капіталізація відсотків з японських коштів у сумі 99,54 млн доларів з метою зниження вартості обслуговування кредитних зобов’язань України.

Отримання траншу передбачало виконання Україною необхідних вимог за програмою, включаючи гармонізацію митного та податкового законодавства, покращення фіскальної політики та регулювання ринків капіталу, а також забезпечення прозорості та підзвітності у системі електронних закупівель. Загальна кількість умов виконаних умов – вісім.

📅Нагадаємо, у НБУ робили заяву, що Україна отримає 10 млрд доларів міжнародного фінансування протягом березня-квітня. Більшість грошей вже було надано. Очікується, що ще один транш від ЄС надійде у квітні.