Латвія схвалила новий пакет комплексної допомого Україні

03 квітня 2024, 14:01

Уряд Латвії схвалив новий пакет комплексної допомоги Україні у 2024 році на 9,6 млн євро. Про це повідомила Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради України в середу, 3 квітня.

📢«Латвія опікується відновленням та відбудовою Чернігівщини. Урядовий план на цей рік передбачає реконструкцію об’єктів соціальної інфраструктури області, психологічну допомогу жінкам, цифровізацію, консультації з територіального планування та щодо інтеграції в ЄС», – зазначила вона.

Також Кондратюк вказала, що до пакета увійшли 5,3 млн євро на відбудову України та 4,3 млн євро на підтримку ЗСУ через Європейський фонд миру.

📅Нагадаємо, Латвія приєдналася до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України, а також виділила понад 15 млн євро на допомогу українським біженцям.