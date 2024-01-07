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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
05 квітня 2024, 16:49

По Харкову та регіону росіяни вдарили КАБами – ОВА

В черговий раз російські війська атакували місто Харків та населений пункт у Харківському районі, повідомив голова Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов у п’ятницю, 5 квітня.

📢«Попередньо — завдали ударів КАБами. Деталі встановлюються», – сказав він. Також за словами глави ОВА, наразі немає інформації про постраждалих.

📅Нагадаємо, що Харків постійно знаходиться під російським вогнем, так повідомлялось про вибух ввечері 31 березня. Мер міста Ігор Терехов тоді повідомив, що ворог вдарив поряд з житловою забудовою в центральному районі.

📅Раніше, 22 березня росія здійснила масовану атаку на об'єкти енергетичної структури регіону, випустивши понад 20 ракет. Через цю атаку Харків було повністю знеструмлено.

Джерело: "Харківська ОВА"
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