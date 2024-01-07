По Харкову та регіону росіяни вдарили КАБами – ОВА

05 квітня 2024, 16:49

В черговий раз російські війська атакували місто Харків та населений пункт у Харківському районі, повідомив голова Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов у п’ятницю, 5 квітня.

📢«Попередньо — завдали ударів КАБами. Деталі встановлюються», – сказав він. Також за словами глави ОВА, наразі немає інформації про постраждалих.

📅Нагадаємо, що Харків постійно знаходиться під російським вогнем, так повідомлялось про вибух ввечері 31 березня. Мер міста Ігор Терехов тоді повідомив, що ворог вдарив поряд з житловою забудовою в центральному районі.

📅Раніше, 22 березня росія здійснила масовану атаку на об'єкти енергетичної структури регіону, випустивши понад 20 ракет. Через цю атаку Харків було повністю знеструмлено.