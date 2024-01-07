Інформацію про те, що російські окупанти увійшли в Часів Яр спростували в ЗСУ

05 квітня 2024, 14:14

За словами представника Східного командування Збройних сил, Андрія Задубінного, інформація про те, що російські загарбники увійшли у передмістя Часового Яру є фейком. Агентству Reuters він наголосив, що хоча ситуація в цьому районі дійсно напружена і тривають бої, російських військ там немає.

📢«Ситуація там дуже складна, бої тривають, але їх там немає», – зазначив він. Також закликав не вірити подібним повідомленням з боку росії.

Пропагандистське російське агентство "риа новости" першим поширило інформацію про входження російських окупантів у передмістя Часового Яру, посилаючись на коментар радника так званого «голови днр»" яна гагіна.

📢«Від наших позицій до самого міста, до Часового Яру, залишається близько пів кілометра. Іноді ця відстань більша, але, в принципі, це приблизно так... Скажімо так, ми вже в передмісті», – зазначав яна.

У ранковому звіті від Генштабу також підтверджувалось про спробу рашистів захопити Часів Яр та відбиття 30 атак окупантів на Бахмутському напрямку, включаючи Часовий Яр, але про здачу міста або появу російських військ у передмісті не було повідомлень. Окрім Часового Яру бої йшли близько населених пунктів Спірне, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

Такі фейки, зокрема, про підготовку наступу на Харків, вже раніше спростовувалися Головним управлінням розвідки України. ГУР наголосило, що ці російські фейки призначені, щоб спровокувати паніку та не мають під собою підстав.