Львівщину атаковано російськими БпЛА, пошкоджено інфраструктуру

09 квітня 2024, 12:41

Вночі уламки збитих російських БпЛА типу «шахед» на Львівщині призвели до пошкодження об'єкта критичної інфраструктури, що спровокувало пожежу. Про це повідомив Максим Козицький, очільник ОВА, у своєму каналі у Telegram у вівторок 9 квітня.

📢«Цієї ночі ворожі "шахеди" намагалися атакувати Львівщину. Наші Сили ППО та мобільні вогневі групи збили усі безпілотники, які увійшли у повітряний простір Львівської області», – зауважив він.

За його словами, на жаль, уламки збитих ворожих безпілотників пошкодили об'єкт критичної інфраструктури, що призвело до виникнення пожежі, яку оперативно загасили.

На щастя, обійшлося без жертв та поранених. Усі системи життєзабезпечення на Львівщині функціонують у штатному режимі.

📅Нагадаємо, у ніч на 9 квітня Повітряні сили ЗСУ знищили усі 20 "шахедів", які росія використовувала для атак на Україну.