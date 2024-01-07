09 квітня 2024, 13:05 На Одещині уламками збитого «шахеда» пошкоджено ЛЕП На Одещині уламки збитого російсько-іранського ударного безпілотника типу "шахед" спричинили пошкодження приватного будинку та обірвали лінію електропередач. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у вівторок, 9 квітня. 📢«Вночі ворог вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками. Наші сили ППО знищили один дрон. В Одеському районі, внаслідок падіння уламків збитого "шахеда", пошкоджено приватне домоволодіння, обірвало лінію електропередач», – заявив він. За його словами, під час ворожої атаки обійшлось без постраждалих. Нагадаємо, у Хмельницькій області та на Львівщині теж пролунали вибухи. Щодо Львівщини, було повідомлено про пошкодження інфраструктурного об'єкта. Джерело: "Одеська ОВА" irtafax.com