 На Одещині уламками збитого «шахеда» пошкоджено ЛЕП. Ірта-Fax
Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Цитата дня
Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
09 квітня 2024, 13:05

На Одещині уламками збитого «шахеда» пошкоджено ЛЕП

На Одещині уламки збитого російсько-іранського ударного безпілотника типу "шахед" спричинили пошкодження приватного будинку та обірвали лінію електропередач. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у вівторок, 9 квітня.

📢«Вночі ворог вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками. Наші сили ППО знищили один дрон. В Одеському районі, внаслідок падіння уламків збитого "шахеда", пошкоджено приватне домоволодіння, обірвало лінію електропередач», – заявив він.

За його словами, під час ворожої атаки обійшлось без постраждалих.

Нагадаємо, у Хмельницькій області та на Львівщині теж пролунали вибухи. Щодо Львівщини, було повідомлено про пошкодження інфраструктурного об'єкта.

Джерело: "Одеська ОВА"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: