Майбутній Саміт миру: Китай вимагає участі росії

09 квітня 2024, 13:36

Влада Китаю висловлює підтримку проведенню міжнародної мирної конференції щодо війни в Україні, але за умови участі у цьому заході росії. Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив про це після зустрічі з главою МЗС росії сєргєєм лавровим.

Ван Ї зауважив, Китай щодо війни росії проти України дотримується свого мирного плану, що був озвучений раніше та сподівається на якнайшвидше припинення вогню та завершення війни («конфлікту», як вони називають).

📢«Китай підтримує своєчасне скликання міжнародної конференції, визнаної як росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін та справедливим обговоренням усіх варіантів мирного врегулювання», – сказав Ван Ї.

Раніше Офіс президента України виключав участь росії у першому Саміті миру, проте можливість її участі на другому саміті залишається відкритою.

ЗМІ також повідомили про можливу дату проведення Саміту миру у Швейцарії. Президент Володимир Зеленський висловив надію, що у заході можуть взяти участь лідери 80-100 країн світу.