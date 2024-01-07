 Майбутній Саміт миру: Китай вимагає участі росії. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Політика
09 квітня 2024, 13:36

Майбутній Саміт миру: Китай вимагає участі росії

Влада Китаю висловлює підтримку проведенню міжнародної мирної конференції щодо війни в Україні, але за умови участі у цьому заході росії. Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив про це після зустрічі з главою МЗС росії сєргєєм лавровим.

Ван Ї зауважив, Китай щодо війни росії проти України дотримується свого мирного плану, що був озвучений раніше та сподівається на якнайшвидше припинення вогню та завершення війни («конфлікту», як вони називають).

📢«Китай підтримує своєчасне скликання міжнародної конференції, визнаної як росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін та справедливим обговоренням усіх варіантів мирного врегулювання», – сказав Ван Ї.

Раніше Офіс президента України виключав участь росії у першому Саміті миру, проте можливість її участі на другому саміті залишається відкритою.

ЗМІ також повідомили про можливу дату проведення Саміту миру у Швейцарії. Президент Володимир Зеленський висловив надію, що у заході можуть взяти участь лідери 80-100 країн світу.

Джерело: "МЗС Китаю"
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