На росії атаковано два НПЗ дронами ГУР – ЗМІ

01 травня 2024, 13:10

Потужна пожежа спалахнула на Рязанському нафтопереробному заводі в ніч проти серед, 1 травня, під час чергової атаки дронів. Про це свідчить відеозаписи, які свідки виклали у Мережу.

ЗМІ також повідомили, що у ніч на середу безпілотники Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України уразили Рязанський нафтопереробний завод на росії та здійснили вдалу атаку на НПЗ у Воронезькій області на тій же росії. Про це 1 травня повідомило видання «Українська правда» з посиланням на власні джерела в ГУР.

🔥За інформацією з відкритих джерел, потужна пожежа на Рязанському НПЗ спалахнула близько третьої години ночі.

🛫Місцеві мешканці та свідки стверджують, що перед займанням чули специфічний гул, схожий на гуркіт мопеда, а потім два потужні вибухи.

Російські ЗМІ повідомляють, що вибухи цієї ночі також лунали у Воронезькій, Курській та Бєлгородській областях на росії.

📢«Військову ціль у Рязані уражено. Є значні пошкодження, було яскраво», – зазначив співрозмовник УП. За його словами, наслідки атаки на НПЗ у Воронезькій області ще уточнюються.

В ГУР МОУ зазвичай офіційно не підтверджують, але й не спростовують спецоперації розвідки. Проте у відомстві неодноразово наголошували, що нафтопереробні заводи, які живлять російський військово-промисловий комплекс, є законною військовою ціллю України, яка 11 рік протистоїть збройній агресії рф.

На росії в міноборони вже також зазначили про «знищення» шести дронів, які начебто "належали Україні".

📢«Черговими засобами ППО було знищено та перехоплено шість українських безпілотних літальних апаратів, з яких: три – над територією Воронезької області, один – над територією Рязанської області, один – над територією Білгородської області та один – над територією Курської області», – йдеться у повідомленні російського відомства.

📅Нагадаємо, раніше «добрі» дрони атакували дві нафтобази «роснєфті» у Смоленській області на росії. За даними ЗМІ, ці вдалі атаки здійснила СБУ.

Також ЗМІ повідомляли, що зазнав атаки БпЛА Новолипецький металургійний комбінат. Там було зруйновано будівлю кисневої станції.