У Сенаті США схвалено заборону імпорту урану з росії

01 травня 2024, 13:26

В Сенаті США проголосовано за законопроєкт щодо заборони імпорту збагаченого урану з росії, який тепер очікує на підпис президента Джо Байдена. Про це повідомляє агентство Bloomberg у середу, 1 травня.

Згідно з цим законопроєктом, який був підтриманий одноголосно, імпорт збагаченого урану з росії буде заборонено через 90 днів після набуття чинності закону, з можливістю тимчасових винятків до січня 2028 року.

📢«Згідно з даними Міністерства енергетики США, Росія постачала майже чверть збагаченого урану, який використовується для пального понад 90 комерційних реакторів, що робить її іноземним постачальником №1. Ці продажі приносять Росії приблизно 1 млрд доларів на рік, але заміна цих поставок може стати проблемою та ризикує підняти вартість збагаченого урану приблизно на 20%», – йдеться у повідомленні.

У минулому Конгрес США планував виділити 2,7 млрд доларів на розвиток американської уранової галузі за умови введення обмежень на імпорт сировини з росії. Цей законопроєкт був схвалений Палатою представників у грудні.

📅Раніше ЗМІ повідомляли, що у США розглядають можливість заборони імпорту урану з росії за допомогою адміністративних заходів через те, що відповідний законопроєкт застряг у Сенаті.