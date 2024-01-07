 У США отримав вирок засновник найбільшої у світі криптобіржі Binance. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Кримінал
01 травня 2024, 13:40

У США отримав вирок засновник найбільшої у світі криптобіржі Binance

Федеральний суд у Сіетлі (США) виніс рішення щодо засновника найбільшої у світі криптовалютної біржі «Binance» Чанпена Чжао, засудивши його до чотирьох місяців ув'язнення за звинуваченням у відмиванні грошей. Про це повідомив американський телеканал CNN.

Рішення суду США в Сіетлі виявилося набагато м’якшим, ніж вимагали прокурори, які просили трьох років позбавлення волі.

Перед оголошенням вироку Чжао, відомий як CZ, вибачився за помилки, які сталися за його керівництва компанією «Binance» на посаді генерального директора, яку він заснував у 2017 році. Торік він визнав свою провину у справі про відмивання грошей.

📅Нагадаємо, що минулої осені «Binance» уклала угоду з прокурорами про виплату штрафу у розмірі понад чотири мільярди доларів у зв’язку з порушеннями, зокрема у справі про відмивання грошей, незаконне переведення коштів та порушення санкційного режиму.

Додатково, варто зазначити, що минулого року стало відомо про плани «Binance» покинути російський ринок, а весь бізнес мав бути переданий компанії CommEX.

Джерело: "CNN"
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