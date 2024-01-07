По росії можна бити західною зброєю – МЗС Латвії

01 травня 2024, 16:25

Деякі країни Заходу не мають заперечень щодо того, щоб Україна використовувала їхню зброю на території росії. Про це сказала новопризначений міністр закордонних справ Латвії Байба Браже в інтерв'ю Європейській правді, яке було опубліковане у середу, 1 травня.

Браже зауважила, що навіть зараз Україна отримує зброю від західних партнерів із публічним застереженням уникати ударів нею за межами України. Але вона зазначила, що такий підхід вже помітно змінюється.

📢«Вже зараз є країни, які вже надали Україні зброю, без подібних обмежень», – сказала глава МЗС Латвії.

Про наявність таких країн, які надають зброю Україні без обмежень, вона додатково відповіла, підтвердивши це. Однак чиновниця зауважила, що про зняття обмежень не говориться публічно.

📢«Звісно, не все оголошується публічно, і навіть краще не говорити це вголос до певного часу. Головне – вплив на полі бою. Бо тут є вибір: чи говорити про щось голосно, чи просто робити те, що треба», – підкреслила вона.

Міністр також зазначила, що застосування зброї проти об'єктів, з яких росія атакує Україну, якщо вони розташовані на російській території, дозволяється міжнародним правом.

Підкреслюючи ситуацію в Україні, Браже висловила впевненість, що час не грає на користь росії.

📢«Я не думаю, що час грає на користь росії. Україна отримує військову підтримку, а також політичну, правову і санкційну підтримку. Це, безумовно, наближає перемогу України», – зауважила вона.

Про те, що затягування війни стає дуже болісним для України, міністр сказала: «Я не кажу легковажно, що це просто потребує часу. Бо українці втрачають життя, здоров'я, війна руйнує довкілля. Україна у цей час платить найвищу ціну. Це просто жахливо».

📅Нагадаємо, що США окреслили так звані «червоні лінії» у використанні Україною F-16, після того, як вони з'являться у розпорядженні ЗСУ: винищувачі можна використовувати лише у межах української суверенної території.