Нікополь під російською атакою: постраждало четверо людей

01 травня 2024, 16:37

Чотири мешканці Нікополя Дніпропетровської області постраждали в результаті чергового обстрілу зі сторони російських загарбників. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram в середу, 1 квітня.

📢«У Нікополі вже четверо постраждалих. Від артобстрілу та удару дроном-камікадзе. Ушпиталені 47-річний чоловік і 27-річна жінка. Вони — в стані середньої тяжкості. Також поранені чоловік 44 років та жінка – 43-х. Їм надали необхідну медичну допомогу. Оговтуватися будуть вдома», – зазначив він.

У результаті атаки постраждали також будівлі декількох відділень місцевої лікарні та "швидкої допомоги", школа та спортивний майданчик.

📢«Побиті сім приватних будинків, шість господарських споруд. Зачепило опори вуличного освітлення і лінії електропередач. Зайнялося авто. Пожежу рятувальники приборкали», – додав Лисак.

📅Нагадаємо, що російські війська ввечері та вночі 30 квітня атакували Нікополь важкою артилерією та РСЗВ. Постраждала 82-річна жінка, яка буде отримувати амбулаторне лікування.

28 квітня російські окупанти двічі за день обстріляли Нікопольський район. У Нікополі ворожі снаряди знищили та пошкодили п'ять приватних будинків та три господарські споруди.