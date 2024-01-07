На Полтавщині виявили тіло чоловіка, який на кладовищі підірвався на боєприпасі

01 травня 2024, 16:49

У селищі Велика Багачка, що у Миргородському районі, на центральному кладовищі виявили тіло 59-річного чоловіка, який, за попередніми даними, підірвався на боєприпасі. Про це інформує пресслужба поліції Полтавської області у середу, 1 травня.

📢«Під час огляду місця події на центральному кладовищі в селищі Велика Багачка слідчі виявили тіло 59-річного місцевого мешканця. Попередньо встановлено, що смертельні ушкодження чоловік отримав, ймовірно, підірвавшись на боєприпасі», – йдеться у повідомленні.

Повідомлення про виявлення тіла надійшло до правоохоронців близько 16:30 30 квітня. Наразі речові докази вилучені та направлені на експертне обстеження.

Інформація про цей інцидент внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті «Умисне вбивство».

📅Нагадаємо, що у Миколаєві 24 квітня стався вибух на автомобільній парковці. Унаслідок цього загинули два військовослужбовці ЗСУ, які виконували розвантаження снарядів. Під час гасіння пожежі отримали поранення п'ятеро рятувальників.