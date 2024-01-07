Деяких журналістів вперше пустять до Верховної Ради з початку війни

01 травня 2024, 17:11

Уперше з початку повномасштабної війни у деяких журналістів буде можливість працювати у Верховній Раді. Про це повідомив керівник Апарату парламенту В’ячеслав Штучний, як передає «Укрінформ».

📢«Ми повертаємося до тієї практики, яка була під час пандемії ковіду. У ході засідання Верховної Ради у будівлі зможуть перебувати 20-30 представників ЗМІ. Журналісти вже подали заяви на акредитацію. Ми готові до проведення додаткової акредитації. Після Великодня зберемо журналістів для інструктажу про перебування у парламенті», - розповів він під час круглого столу.

Голова парламенту Руслан Стефанчук вказав, що буде сформовано «пул журналістів, які ставлять до себе високі репутаційні вимоги». Верховна Рада може вважатися росією одним із центрів ухвалення рішень.

📢«Маємо ризики, які щомісяця підтверджуються відповідними листами від спецслужб», – зазначив він.

Представниця Управління державної охорони Валентина Савіцька додала, що необхідно буде належним чином верифікувати тих представників ЗМІ, які будуть допущені до Верховної Ради.

📅Нагадаємо, що з початку пандемії коронавірусу журналісти не мали повноцінного доступу до Верховної Ради. Через повномасштабне вторгнення росії парламент також заборонив транслювати пленарні засідання онлайн.

Також 15 січня глава парламенту Руслан Стефанчук порівняв нардепів, які транслюють засідання Верховної Ради у TikTok та на інших платвормах, із коригувальниками російських ударів.