Україна отримає новітні радари TRML-4D для комплексів ППО IRIS-T

03 травня 2024, 18:07

Німецький виробник зброї Hensoldt оголосив про передачу шести радарів TRML-4D для потреб ЗСУ з метою посилення протиповітряної оборони. Про це стало відомо з пресрелізу компанії у п’ятницю, 3 травня.

📢«Спеціаліст із сенсорів Hensoldt постачає в Україну ще шість своїх високоефективних радарів TRML-4D для посилення протиповітряної оборони. Шість радарів буде доставлено пізніше цього року в рамках великого пакета замовлень на суму понад 100 млн євро», – зазначено у пресрелізі.

Зазначається, що TRML-4D використовується ЗСУ у комплекті із зенітними ракетними комплексами середньої дальності IRIS-T SLM. Цей радар базується на найновішій радіолокаційній технології AESA (Active Electronically Scanned Array), яка забезпечує швидке виявлення та супроводження близько 1500 цілей у радіусі до 250 кілометрів.

Радар здатний швидко та ефективно виявляти, супроводжувати та класифікувати багато різних типів повітряних цілей, таких як: крилаті ракети, безпілотники та літаки, чи ворожі вертольоти.

📅Раніше, у квітні, було оголошено, що Україна отримає нові зенітні комплекси IRIS-T SLM у поточному році. Наступну систему планують передати у найближчі тижні.

Також зазначалося, що Німеччина пообіцяла передати Україні додаткову систему ППО «Patriot», яка стане вже третьою з початку повномасштабної війни.