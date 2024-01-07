 Курахове на Донеччині під російським обстрілом: є загиблі та поранені – МВА. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
03 травня 2024, 12:22

Курахове на Донеччині під російським обстрілом: є загиблі та поранені – МВА

За даними Романа Падуна, начальника міської військової адміністрації, місто Курахове Донецької області потрапило під обстріл російських агресорів, які використовували фугасні боєприпаси. Як наслідок, загинули щонайменше двоє мирних жителів, а ще двоє отримали поранення. Про це повідомив очільник МВА у п’ятницю, 3 травня у Facebook.

📢«В зоні ураження опинилася центральна частина міста, пошкоджено багатоповерхівки. Поранено двоє людей, двоє загинули. Вся інформація щодо пошкоджень та руйнувань уточнюється», – зазначив він.

Також вчора увечері ворог знову атакував південні околиці міста, що призвело до пошкодження електричних мереж та часткового знеструмлення Курахового.

📅Нещодавно, 2 травня, село Мемрик також потрапило під обстріл з боку російських загарбників із РСЗВ Град. Внаслідок цього загинули дві людини, серед яких була 12-річна дитина.

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