Курахове на Донеччині під російським обстрілом: є загиблі та поранені – МВА

03 травня 2024, 12:22

За даними Романа Падуна, начальника міської військової адміністрації, місто Курахове Донецької області потрапило під обстріл російських агресорів, які використовували фугасні боєприпаси. Як наслідок, загинули щонайменше двоє мирних жителів, а ще двоє отримали поранення. Про це повідомив очільник МВА у п’ятницю, 3 травня у Facebook.

📢«В зоні ураження опинилася центральна частина міста, пошкоджено багатоповерхівки. Поранено двоє людей, двоє загинули. Вся інформація щодо пошкоджень та руйнувань уточнюється», – зазначив він.

Також вчора увечері ворог знову атакував південні околиці міста, що призвело до пошкодження електричних мереж та часткового знеструмлення Курахового.

📅Нещодавно, 2 травня, село Мемрик також потрапило під обстріл з боку російських загарбників із РСЗВ Град. Внаслідок цього загинули дві людини, серед яких була 12-річна дитина.