У ЗСУ підтвердили, що росія має плани щодо Харкова, Сум чи Запоріжжя

03 травня 2024, 12:53

За словами генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, командувача Сухопутних військ ЗСУ, у російських окупантів існує план захоплення Харкова чи Сум, проте залишається невідомим, наскільки серйозними є ці плани та чи мають російські сили достатні ресурси для їх реалізації. Про це сказав командувач Сухопутних військ в інтерв’ю для The Times під заголовком "Україна страждає, коли занадто багато країн «сидять склавши руки»", оприлюдненому у п’ятницю, 3 травня.

📢«Наші спецслужби кажуть, що у росіян справді є план захоплення Харкова чи Сум, але ми не знаємо, наскільки ці плани серйозні та чи здатні вони їх реалізувати тими силами, які мають у своєму розпорядженні», – зазначив Павлюк.

Водночас він вважає, що російські сили, скоріше за все, зосередяться на Донбасі та півдні України, зокрема на окупації Донецької та Луганської областей, а також, можливо, Запорізької області.

📢«Ми вважаємо, що цілі, які росіяни поставили перед собою цього року, – це повна окупація Донецької та Луганської областей і, якщо їм це вдасться, Запорізької області», – зазначив він.

Павлюк також висловив оптимізм щодо можливостей отримання військової допомоги від США та підтримки Європи, що може допомогти Україні зупинити наступ ворога влітку та надати стратегічну перевагу.

📢«Маючи хорошу протиповітряну оборону та далекобійну артилерію, ми могли б відбити цю стратегічну перевагу у росіян на полі бою», – підкреслив командувач.

Раніше Вадим Скібіцький, заступник начальника ГУР Міноборони України, висловив припущення, що росія готується до наступу на Харківську та Сумську області наприкінці травня або на початку червня.

Також слід зазначити, що на цьому тижні в Сумській області ввели додаткові тимчасові обмеження особливого режиму внаслідок російських обстрілів в межах п'ятикілометрової зони від державного кордону України.