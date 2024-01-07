Колишньому генералу СБУ Андрію Наумову оголошено про підозру

03 травня 2024, 13:23

Колишньому посадовцю Служби безпеки України повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 32,7 млн гривень. Інформацію про це повідомили в Офісі генерального прокурора у п'ятницю, 3 травня.

Хоча у повідомленні не зазначено ім'я посадовця, з огляду на опис та заблюрене фото, йдеться про колишнього генерала СБУ Андрія Наумова.

📢«За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому начальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України)», – йдеться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора повідомили, що з червня 2019 року по липень 2021 року, перебуваючи на військовій службі за контрактом осіб офіцерського складу в СБУ, він «набув необґрунтовані активи на суму 32, 7 млн грн». Мова про елітні транспортні засоби та кошти готівкою.

Варто відзначити, що у січні 2024 року Андрій Наумов, проти якого винесли звинувачення у відмиванні коштів, вийшов з в’язниці Сербії.

Також НАЗК, провівши моніторинг способу життя, виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення у колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова на суму понад 32,7 млн гривень.