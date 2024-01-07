Італія планує надати Україні комплекс ЗРК SAMP/T Mamba – ЗМІ

03 травня 2024, 13:46

Італія планує схвалити новий пакет військової допомоги для України до саміту лідерів країн «Великої сімки» в Апулії, який відбудеться 13 червня. Про це повідомила газета La Repubblica у четвер, 2 травня.

Зазначається, що уряд під керівництвом Джорджії Мелоні планує схвалити дев’ятий пакет допомоги, включаючи ефективну систему протиповітряної оборони SAMP/T.

Загалом, Італія має у власному розпорядженні п'ять таких систем, й Рим має намір передати Києву одну з них, яку раніше тимчасово було надано Словаччині. Частину систем планується використати для захисту місця проведення саміту G7.

Повідомляється, що новий пакет італійської допомоги також буде включати артилерію.

За даними власних джерел газети, проти цього виступає «Ліга» Маттео Сальвіні, але пакет допомоги Україні й так знайде достатню підтримку в парламенті.

Нагадаємо, що минулого року Україна отримала перший комплекс ЗРК SAMP-T від Франції та Італії. Ці системи вважаються більш продуктивними за деякими характеристиками, ніж американські Patriot.

Для довідки: Зенітно-ракетний комплекс «SAMP-T Mamba» призначений для перехоплення та ураження багатьох цілей, включно з балістичними та крилатими ракетами. Він може знищувати аеродинамічні цілі на відстані до 150 кілометрів на висоті до 25 кілометрів. Здатний збивати балістичні ракети на відстані до 25 кілометрів.