Двоє молодих чоловіків загинули від вибуху на Вінниччині

03 травня 2024, 16:40

У Хмільнику в результаті вибуху в будинку загинули двоє молодих чоловіків у віці 24 та 20 років. Про це повідомила пресслужба поліції Вінницької області в п'ятницю, 3 травня.

Поліція отримала повідомлення про вибух у житловому будинку 2 травня в одній з територіальних громад Хмільницького району. Жінка віком 44 роки звернулася до поліції, яка повідомила що в її оселі в сусідній кімнаті пролунав вибух.

На місці події поліція встановила, що під час необережного поводження з предметом, схожим на гранату, загинули син власниці будинку, 24-річний хлопець, та його 20-річний друг.

Розпочато кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» та «нещасний випадок».

Поліція з'ясовує канал надходження та мету зберігання вибухонебезпечного предмета цивільними особами.

Нагадаємо, як повідомлялось раніше, у селищі Велика Багачка на Полтавщині на центральному кладовищі виявили тіло 59-річного чоловіка, який, ймовірно, підірвався на боєприпасі.