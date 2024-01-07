 Двоє молодих чоловіків загинули від вибуху на Вінниччині. Ірта-Fax
Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Цитата дня
Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
03 травня 2024, 16:40

Двоє молодих чоловіків загинули від вибуху на Вінниччині

У Хмільнику в результаті вибуху в будинку загинули двоє молодих чоловіків у віці 24 та 20 років. Про це повідомила пресслужба поліції Вінницької області в п'ятницю, 3 травня.

Поліція отримала повідомлення про вибух у житловому будинку 2 травня в одній з територіальних громад Хмільницького району. Жінка віком 44 роки звернулася до поліції, яка повідомила що в її оселі в сусідній кімнаті пролунав вибух.

На місці події поліція встановила, що під час необережного поводження з предметом, схожим на гранату, загинули син власниці будинку, 24-річний хлопець, та його 20-річний друг.

Розпочато кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» та «нещасний випадок».

Поліція з'ясовує канал надходження та мету зберігання вибухонебезпечного предмета цивільними особами.

Нагадаємо, як повідомлялось раніше, у селищі Велика Багачка на Полтавщині на центральному кладовищі виявили тіло 59-річного чоловіка, який, ймовірно, підірвався на боєприпасі.

Джерело: "Поліція Вінницької області"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: