Зеленський у Хмельницькій області з робочим візитом: безпекова нарада

03 травня 2024, 17:00

Президент Володимир Зеленський провів нараду з питань безпеки та соціально-економічної ситуації у Хмельницькій області. Про це повідомлено пресслужбою глави держави в п'ятницю, 3 травня.

Зеленський представив Сергія Тюріна як нового голову Хмельницької ОДА, який з березня 2023 року виконував обов’язки начальника. Президент подякував йому за виконану протягом цього часу роботу.

📢«На сьогодні найголовніше – безпека Хмельниччини та її людей. Звичайно, допомога нашим військовим, пораненим, особливо реабілітаційна», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент вислухав звіти командувача оперативного командування "Захід", бригадного генерала Володимира Шведюка та міністра МВС Ігоря Клименко. Вони розповіли про захист об’єктів критичної інфраструктури, зокрема й Хмельницької АЕС.

Командувач повітряного командування «Захід», Борис Генов, розповів про протиповітряну оборону в західних областях та засоби захисту газової інфраструктури Львівщини.

Начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін доповів про ліквідацію наслідків російських обстрілів, відновлення пошкоджених будинків та енергетичних об’єктів. Він також розповів про підтримку релокованих підприємств та освітніх закладів, а також внутрішньо переміщених осіб.

📅Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський здійснив робочий візит у Хмельницьку область. У Хмельницькому він відвідав госпіталь, де перебувають у лікуванні бійці ЗСУ.