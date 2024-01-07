Харків під російськими ударами із застосуванням КАБів, є загиблі

03 травня 2024, 17:22

Російські загарбники продовжують атакувати Харків у п’ятницю, 3 травня. Повідомляється про черговий «приліт» по житловій забудові, пошкоджено трамвай з пасажирами.

Мер міста, Ігор Терехов, повідомив у Telegram про новий обстріл у Холодногірському районі, де пролунав вибух у цивільній житловій забудові. За попередньою інформацією, атака сталася за допомогою керованої авіабомби, що призвело до руйнування будинків та загибелі людей.

Під завалами можуть знаходитись люди, триває операція з пошуково-рятувальних робіт. Ушкоджень зазнав трамвай, в якому знаходились пасажири.

📢«На жаль, маємо попередню інформацію про одну загиблу жінку пенсійного віку та ще про одного постраждалого», – повідомив мер міста.

Повітряні сили ЗСУ також зафіксували повторні пуски керованих авіабомб російських в напрямку Харківщини.

Це вже другий обстріл за короткий проміжок часу. Нагадаємо, 30 квітня під час чергового удару загинула одна людина та дев'ять було поранено.