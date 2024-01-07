Донеччина під російськими атаками з РСЗВ та БпЛА, троє людей загинуло, є поранені

03 травня 2024, 17:49

Вдень у п'ятницю, 3 травня, відбулися артилерійська та дронова атаки російських загарбників на Покровський та Бахмутський райони Донецької області. Згідно з повідомленням Telegram-каналу Офісу Генерального прокурора, внаслідок російських ударів загинули троє людей, а щонайменше п'ятьох було поранено.

📢«У Кураховому від обстрілу загинули двоє цивільних. Також поранено жінку та чоловіка. У місті Часів Яр від атаки FPV-дрону на вулиці загинув місцевий житель, ще двоє громадян отримали травми. Також у результаті артилерійського обстрілу с. Нетайлово зазнав тілесних ушкоджень пенсіонер. Його доставлено до лікарні для надання медичної допомоги», – повідомили в прокуратурі.

На місці події працюють всі екстрені служби, а Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни.

📅Нагадаємо, що населені пункти Донецької області часто перебувають під російськими обстрілами через своє розташування близько до лінії фронту. Слід завчасно скористатись можливістю безпечної евакуації з прифронтових територій.

Також речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин зазначив, що ситуація навколо пункту Часів Яр залишається складною, оскільки російські сили продовжують штурмувати та знищувати місто.